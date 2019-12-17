СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-17T11:09:11+03:00

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия

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В Туле на ул. Металлургов автобус насмерть сбил женщину. По предварительным данным. пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

По предварительным данным, водитель автобуса не успел среагировать на появившуюся из-за другого автомобиля женщину, и сбил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщает myslo.

ИСТОЧНИК KP.RU