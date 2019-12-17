2019-12-17T09:59:43+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор забраковал 17 кг сладких подарков в Тульской области

В отношении ответственных лиц возбуждено 28 дел об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области забраковало 17 кг сладких подарков. Это 9 партий кондитерских изделий.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено 28 дел об административном правонарушении, в том числе 3 в отношении юридических лиц и ИП.

Их привлекут к ответственности за нарушение требований технических регламентов, правил продажи, прав потребителей.

Туляки при возникновении вопросов по качеству и безопасности подарков могут обратиться по телефонам 8 (4872)37-32-57, 37-40-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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