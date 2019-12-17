Порыв на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле: в 2020 году заменят более девяти км водовода

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-17T09:40:15+03:00

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В 2020 году планируется заменить более 9 км водовода. Об этом сообщил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев на оперативном совещании в правительстве региона.

В первом квартале следующего года также начнут возводить перекачивающую станцию. В случае коммунальных аварий она позволит снабжать водой южную часть города с Медвенского водозабора.

Замена сетей на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле продолжится и в 2021 году. Тогда обновят 14 км ветхих водосетей. На это из областного бюджета ежегодно будут выделять по 100 млн рублей. Столько же - из муниципального.

Напомним, 15 декабря на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошел порыв. Повторная авария случилась утром 16 декабря. Без воды оставались более 30 тысяч туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU