В Туле на ул. К. Маркса горящую квартиру тушили 20 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 декабря в Туле на ул. К. Маркса загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:22.
На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.
В результате происшествия по всей площади выгорела комната. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU