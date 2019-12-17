В Туле на ул. К. Маркса горящую квартиру тушили 20 пожарных

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-17T09:19:53+03:00

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16 декабря в Туле на ул. К. Маркса загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:22.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.

В результате происшествия по всей площади выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU