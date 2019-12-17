2019-12-17T09:19:53+03:00
Происшествия

В Туле на ул. К. Маркса горящую квартиру тушили 20 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

16 декабря в Туле на ул. К. Маркса загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:22.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.

В результате происшествия по всей площади выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле иномарка въехала в опору ЛЭП: пострадала 26-летняя девушка
В Туле иномарка повалила столб
Роспотребнадзор забраковал 17 кг сладких подарков в Тульской области
17 декабря в Туле ограничили движение по ул. Степанова
Порыв на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле: в 2020 году заменят более девяти км водовода
Погода в Туле 17 декабря: облачно, осадки и + 2 градуса
В Туле на ул. К. Маркса горящую квартиру тушили 20 пожарных
В Туле грузовик вылетел в кювет
В Тульской области исчезла стела «Я люблю Щёкино»
В Туле на улице Октябрьской полыхал дом
Фигуранты дела кота-наркокурьера отправятся в колонию строгого режима
В Туле назвали самые редкие имена новорожденных в ноябре
В Тульской области поймали за рулем 38 пьяных водителей
В Туле пугающего Деда Мороза в Болдинском сквере заменили на оленя
В Тульской области увеличится маткапитал при рождении третьего ребенка
Туляки и гости города смогут получить скидки с помощью мобильного приложения Visit Tula
Еще один аварийный участок был обнаружен в Туле на Маслово-Песоченском водозаборе
В Туле откроется музей-квартира оружейника
В Тульской области мужчина попался на краже вещей из камеры хранения в супермаркете
Туляков приглашают на фестиваль "Мини Мисс и Мини Мистер Тула - 2019"
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет
В Тульской области 41-летний мужчина угодил под колеса иномарки
В Тульской области водитель «Лады» выехал на встречку и спровоцировал ДТП
Житель Тульской области, ограбивший пенсионера, признался еще и в разбое