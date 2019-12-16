В Тульской области исчезла стела «Я люблю Щёкино»
Жители предполагают, что скульптуру забрали на реставрацию
Фото: Подслушано в Щекино
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В поселке Станционный Щекинского района из местного парка исчезла стела «Я люблю Щекино». Об этом местные жители рассказали в соцсетях и сопроводили сообщение фотографией клумбы, где раньше располагалась стела.
На газоне отчетливо видны следы колес большегруза. Жители предполагают, что скульптуру забрали на реставрацию. Что стало настоящей причиной отсутствия скульптуры — выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU