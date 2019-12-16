2019-12-16T17:00:09+03:00
Происшествия

Фигуранты дела кота-наркокурьера отправятся в колонию строгого режима

Мужчины заключены под стражу
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Фото: МВД РФФото: МВД РФ
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Трое мужчин, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в колонии, услышали приговор.

Напомним, один из них предложил знакомому поставлять запрещенные вещества на территорию исправительного учреждения и продавать желающим.

Его приятель, находясь за пределами колонии, должен был приобретать наркотики и прикреплять к ошейнику кота, предварительно обученного приходить в колонию. Третий - предоставить свой автомобиль для доставки кота к исправительному учреждению.

В июле 2018 года они снарядили кота и попытались отправить в колонию. Но завершить начатое не смогли: в дело вмешались правоохранители.

Суд назначил первому мужчине 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Второй получил 13 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Третий фигурант дела отправится в колонию строгого режима на 14 лет 10 месяцев. Мужчины заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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