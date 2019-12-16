В Тульской области поймали за рулем 38 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-16T15:51:13+03:00

По всем указанным фактам были составлены административные материалы

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Сотрудники ГИБДД обнаружили 38 пьяных водителей за рулем. Таковы результаты рейдов, прошедших 13,14 и 15 декабря.

22 человека привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Еще 14 водителей отказались проходить медцинское освидетельствование на состояние опьянения. Также выявили 2 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU