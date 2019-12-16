2019-12-16T15:24:21+03:00
Общество

В Тульской области увеличится маткапитал при рождении третьего ребенка

Размер выплаты составит 150 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в регионе будут выплачивать областной материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Кроме того, продолжается предоставление областного материнского капитала при рождении (усыновлении) с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей в размере 65 919,70 рублей.

Отмечается, что закон, увеличивающий маткапитал, направлен на улучшение демографической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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