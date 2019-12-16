Туляки и гости города смогут получить скидки с помощью мобильного приложения Visit Tula
Для этого нужно будет показать штрих-код на экране смартфона
Изменить размер текста:
Для туристов появилось мобильное приложение Visit Tula. Оно объединило карту объектов, путеводители, афишу событий, полезные ссылки, адреса и телефоны и многое другое.
Воспользоваться им могут не только гости города, но и сами туляки. Полезной опцией для жителей станет бонусная программа. Это значит, что с помощью приложения можно получить скидки. Для этого нужно будет показать штрих-код, который появится на экране смартфона.
Приложение доступно пользователям популярных операционных систем.
ИСТОЧНИК KP.RU