2019-12-16T14:38:14+03:00
Общество

Еще один аварийный участок был обнаружен в Туле на Маслово-Песоченском водозаборе

Причиной послужило повреждение водовода
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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На Маслово-Песоченском водозаборе выявлен еще один аварийный участок. Это стало известно при заполнении системы водой. Причиной послужило повреждение водовода диаметром 700 мм в районе д. Барыково.

Специалисты «Тулагорводоканала» продолжают вести восстановительные работы. До их окончания в южной части Тулы будет понижено давление воды. В эту зону попало около 1840 домов различной этажности.

В связи с перебоями водоснабжения в городе организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты продолжат работу до возобновления нормативного водоснабжения.

Пункты расположены по адресам:

Центральный округ:

- ул. Перекопская, 7, - ул. Кауля, 7, - ул. Руднева, 72, - ул. Рязанская, 32, - ул. Руднева, 53, - пр. Ленина, 131, - пр. Ленина, 143, - ул. Михеева, 8, - ул. Новомосковская, 11, - ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

- ул. Кабакова, 79, - ул. Жукова, 14, - 18-й проезд, - Одоевское шоссе, 30, - ул. Прокудина, 7, - ул. Дм. Ульянова, 20, - ул. Макаренко, 15, - ул. Серебровская, 12, - ул. Седова, 2, - ул. Седова, 25, - ул. Ген. Маргелова, 1, - ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

- ул. Революции, 10, - ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3, - ул. Фрунзе, 6, Ул. Смидович, 2, - ул. Халтурина, 10, - ул. Мира, 16, - ул. Вересаева, 18, - ул. Сойфера, 19, - ул. Болдина, 114, - ул. Вересаева, 7, - ул. Ф. Энгельса, 114, - пр. Ленина, 74, - ул. Сойфера, 6, - ул. Бундурина, 38.

С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: - ул. Седова,25, - п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, - д. Федоровка (к магазину), - рынок "Салют", - ул. Мира, 16, - сквер Славянский, - п. Скуратово, п. Южный.

С 9 утра воду также раздают на ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.

Ход ремонта находится на контроле главы администрации Тулы Дмитрия Миляева. Ситуацию также контролирует Главное управление МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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