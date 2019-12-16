В Туле откроется музей-квартира оружейника

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-16T15:32:20+03:00

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20 декабря в Туле на ул. Металлистов, 6 откроется музей-квартира Симона Матвеевича Шейнина. Он посвятил свою жизнь разработке стрелкового и спортивно-охотничьего оружия.

В музее представлены личные вещи конструктора, воссоздана комната, где он жил со своей семьей с 1924 по 1963 гг. Сохранилась мебель и предметы домашней обстановки эпохи 50-60-х годов ХХ века. В музее будет работать фотоателье, где посетители смогут сфотографироваться на фоне увеличенной старой открытки с изображением улицы Металлистов (Пятницкой) в костюмах XIX века, и музейная лавка с сувенирами.

По задумке основателей музея, новое учреждение культуры дополнит проект «Музейный квартал», который реализуется в историческом центре Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU