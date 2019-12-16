В Тульской области мужчина попался на краже вещей из камеры хранения в супермаркете

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-16T14:07:07+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Донском мужчина совершил кражу из камеры хранения сетевого супермаркета. Предположительно, подобрав ключ в замку, похититель дождался, когда в нужный ему шкафчик посетитель торговой точки положит свои вещи.

После этого подозреваемый открыл камеру хранения и забрал чужое имущество. Свидетелями кражи стали работники магазина. Они остановили злоумышленника и вызвали полицию. Правоохранители доставили подозреваемого в отдел для разбирательства.

43-летний безработный мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU