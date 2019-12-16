В Тульской области мужчина попался на краже вещей из камеры хранения в супермаркете
В Донском мужчина совершил кражу из камеры хранения сетевого супермаркета. Предположительно, подобрав ключ в замку, похититель дождался, когда в нужный ему шкафчик посетитель торговой точки положит свои вещи.
После этого подозреваемый открыл камеру хранения и забрал чужое имущество. Свидетелями кражи стали работники магазина. Они остановили злоумышленника и вызвали полицию. Правоохранители доставили подозреваемого в отдел для разбирательства.
43-летний безработный мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU