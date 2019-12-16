2019-12-16T14:05:40+03:00
Звезды

Туляков приглашают на фестиваль "Мини Мисс и Мини Мистер Тула - 2019"

Звездная гостья и почетный член жюри - финалистка телепроекта «Голос. Дети» и участница телепроекта «Лучше Всех» Мария Панюкова
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Звездная гостья и почетный член жюри - финалистка телепроекта «Голос. Дети» и участница телепроекта «Лучше Всех» Мария ПанюковаЗвездная гостья и почетный член жюри - финалистка телепроекта «Голос. Дети» и участница телепроекта «Лучше Всех» Мария Панюкова
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21 декабря в 15.00 в ДК Машзавода состоится VIII ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта "Мини Мисс и Мини Мистер Тула" — 2019. Победители представят Тульскую область на Всероссийском Фестивале " Мини Мисс и Мини Мистер России" - 2020. Звездная гостья и почетный член жюри - финалистка телепроекта «Голос. Дети» и участница телепроекта «Лучше Всех» Мария Панюкова.

Специальные члены жюри: продюсер и президент «Мини Мисс и Мини Мистер России» Татьяна Праскова, президент Международного Фестиваля " Гордость Нации " Николай Коротков.

В программе фестиваля: конкурсные выступления самых обаятельных и талантливых детей тульского региона, выступление звезд эстрады, показы новых дизайнерских коллекций моделями Агентства Gold Models, презентация новой новогодней коллекции известного тульского дизайнера Екатерины Орловой детьми - моделями Gold Kids, выступления победителей фестивалей прошлых лет и обладателей Гран-При и международных и всероссийских конкурсов талантов!

Афиша

Афиша

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ИСТОЧНИК KP.RU

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