В Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-16T12:43:57+03:00

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15 декабря в 21.10 в деревне Мясоедово Щекинского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» съехал в правый придорожный кювет. Затем машина опрокинулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получила пассажир, 65-летняя женщина. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU