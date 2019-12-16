В Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет
В аварии травмы получила 65-летняя женщина
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 декабря в 21.10 в деревне Мясоедово Щекинского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» съехал в правый придорожный кювет. Затем машина опрокинулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В результате ДТП травмы получила пассажир, 65-летняя женщина. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU