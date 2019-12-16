В Тульской области 41-летний мужчина угодил под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-16T12:38:09+03:00

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14 декабря в 16.45 на Рязанском шоссе в Новомосковске произошло ДТП. 51-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Лачетти» наехал на пешехода, 41-летнего мужчину.

По предварительным данным, он переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU