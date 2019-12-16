В Тульской области водитель «Лады» выехал на встречку и спровоцировал ДТП
По предварительной информации, мужчина ехал на высокой скорости
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 декабря в 19.15 на 130 км дороги «Егорьевск–Коломна–Кашира–Ненашево» Ясногорского района произошло ДТП. 67-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Сузуки Грант Витара» под управлением 42-летней женщины.
По предварительной информации, водитель выехал на встречку, так как на высокой скорости не справился с управлением.
В результате ДТП различные травмы получили: водители «Лады» и «Сузуки», а также пассажир иномарки, 45-летний мужчина. Пострадавшим оказали помощь медики. После этого их отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU