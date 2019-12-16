Житель Тульской области, ограбивший пенсионера, признался еще и в разбое
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Донском задержанный по подозрению в грабеже 37-летний мужчина признался в разбое. Раннее на улице он ударил 63-летнего мужчину ножом и выхватил мобильный телефон.
Теперь же мужчина дал показания о своей причастности ещё и к одному преступлению. У подозреваемого, ранее судимого за различные преступления, обнаружено и изъято похищенное.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU