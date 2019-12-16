В Туле на месте будущего мемориала героям-энергетикам сносят самострои

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-16T11:55:11+03:00

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В Туле на территории, прилегающей к будущему мемориалу героям-энергетикам, сносят самострои. Также место будущего сквера очистят от строительного мусора, вырубят поросль и покрасят фасады ближайших домов.

Напомним, что на Щекинском шоссе в память о героях-энергетиках, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали жизнедеятельность предприятий страны, будет обустроен новый мемориальный комплекс со сквером.

ИСТОЧНИК KP.RU