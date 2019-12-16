В Тульской области 16 декабря обьявили метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-16T09:53:57+03:00

Возможен слабый гололед, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 м

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Утром 16 декабря на территории Тульской области ожидается мокрый снег. Местами он может налипать на проводах и деревьях. Возможен слабый гололед, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 м.

На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU