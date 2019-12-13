В Туле бухгалтер спортшколы получила срок за мошенничество
Женщина присвоила более 2 млн рублей
Фото: Алексей ФОКИН
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Главный бухгалтер спортивной школы «Триумф» признана виновной в мошенничестве. На своем посту она обманом похитила более 2 млн рублей, принадлежащих учреждению.
Своими действиями она причинила материальный ущерб в особо крупном размере.
Женщине назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Также на 3 года ей запретили занимать определенные должности на госслужбе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU