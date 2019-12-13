СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-13T15:53:28+03:00

Такая возможность им представится с 24 по 26 декабря

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260 тульских школьников посетят Кремлевскую елку в Москве. Такая возможность им представится с 24 по 26 декабря.

Кроме того, воспитанников из социально реабилитационного центра для несовершеннолетних на новогоднюю елку Министерства просвещения РФ. Она состоится в Крокус Сити Холле.

В Тульской области во всех муниципальных образованиях пройдут Губернаторские елки. Юные гости после представления получат сладкие подарки.

Также пройдут новогодние праздники, дискотеки для победителей олимпиад, игровые концертные программы для школьников – победителей региональных конкурсных мероприятий «Шаг в будущее – 2020». В них примут участие 2 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU