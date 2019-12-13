На открытии Главной елки Тулы выступит группа «5sta Family»
13 декабря на пресс-конференции была презентована программа мероприятий на новогодние каникулы в Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
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27 декабря на открытии Главной елки Тулы выступит группа «5sta Family». Также в этот день пройдет сказочный театрализованный парад.
В назначенный час на елке зажгут огни. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.
Открытие Главной елки города даст старт основным новогодним событиям.
ИСТОЧНИК KP.RU