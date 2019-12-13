В ДТП на пересечении ул. Ленина и Демонстрации в Туле пострадали четверо
Двое человек с различными травмами были госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Ночью в Туле на пересечении ул. Ленина и Демонстрации произошло ДТП. 56-летний мужчина на «Рено Сандеро», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег» под управлением 42-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали четверо водитель «Рено» и его 3 пассажира. 56-летний мужчина и 22-летняя девушка с различными травмами были госпитализированы. 17-летние девушка и парень после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU