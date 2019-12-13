2019-12-13T15:31:19+03:00
Происшествия

В ДТП на пересечении ул. Ленина и Демонстрации в Туле пострадали четверо

Двое человек с различными травмами были госпитализированы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Ночью в Туле на пересечении ул. Ленина и Демонстрации произошло ДТП. 56-летний мужчина на «Рено Сандеро», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали четверо водитель «Рено» и его 3 пассажира. 56-летний мужчина и 22-летняя девушка с различными травмами были госпитализированы. 17-летние девушка и парень после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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