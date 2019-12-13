Туляки получат доступ к карте лояльности в приложении Visit Tula
1 декабря состоялся запуск мобильного приложения
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Не только гости Тулы, но и все желающие смогут воспользоваться мобильным приложением Visit Tula. В нем есть полная карта и программа событий, и карта лояльности.
Последняя предоставляет возможность получить скидки и бонусы только в тех ресторанах, кафе, гостиницах, которые прошли добровольную сертификацию «Одобрено VISITTULA.COM» и подтвердили уровень качества оказываемых услуг.
Отметим, что приложение было запущено 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU