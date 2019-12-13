В кремле появится самая большая в Туле горка

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-13T14:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В тульском кремле появится самая большая в городе горка. Ее соорудят на соборной площади, как только позволит погода. По прогнозам синоптиков, это произойдет к концу декабря.

В целом Тульский кремль в дни каникул станет настоящей снежной крепостью со множеством развлечений. В новогоднюю ночь там можно будет встретиться и пообщаться с Дедом Морозом.

ИСТОЧНИК KP.RU