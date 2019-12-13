В кремле появится самая большая в Туле горка
Туляков и гостей города ждет множество развлечений
Фото: Алексей ФОКИН
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В тульском кремле появится самая большая в городе горка. Ее соорудят на соборной площади, как только позволит погода. По прогнозам синоптиков, это произойдет к концу декабря.
В целом Тульский кремль в дни каникул станет настоящей снежной крепостью со множеством развлечений. В новогоднюю ночь там можно будет встретиться и пообщаться с Дедом Морозом.
ИСТОЧНИК KP.RU