В Туле на новогодних праздниках каршеринговые компании будут дарить подарки

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-13T13:00:05+03:00

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Тульские каршеринговые компании будут дарить подарки на новогодних праздниках. Одна вручит своим клиентам с 1 по 7 января пряники, другая проведет конкурс "Выходные в Туле". Победитель получит возможность бесплатно приехать в оружейную столицу на выходные.

Отметим, что в регионе предоставляют услуги каршеринга две компании. Оба оператора предлагают поминутную аренду автомобилей с бронированием через мобильное приложение и оплатой за фактическое пользование транспортным средством. Недавно к каршерингову сервису присоединился еще один оператор. С помощью него турист может спланировать длительное путешествие не только по Туле и области, а также по другим регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU