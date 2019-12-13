Житель Тульской области попался пьяным за рулем мотороллера

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-13T12:37:38+03:00

В полиции на него возбудили уголовное дело

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Житель поселка Маклец попался пьяным за рулем мотороллера. Перемещение двухколесного транспорта по проезжей части угрожало безопасности другим участникам дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД остановили мотороллер для проверки. Выяснилось, что в крови у него содержалось 1,42 мг/л алкоголя.

При дальнейшей проверке полицейские выяснили, что прежде мужчина уже подвергался уголовному наказанию за аналогичное правонарушение. За повторное нарушение закона в полиции возбудили уголовное дело в отношении безработного мужчины по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU