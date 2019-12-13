Житель Тульской области попался пьяным за рулем мотороллера
Житель поселка Маклец попался пьяным за рулем мотороллера. Перемещение двухколесного транспорта по проезжей части угрожало безопасности другим участникам дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД остановили мотороллер для проверки. Выяснилось, что в крови у него содержалось 1,42 мг/л алкоголя.
При дальнейшей проверке полицейские выяснили, что прежде мужчина уже подвергался уголовному наказанию за аналогичное правонарушение. За повторное нарушение закона в полиции возбудили уголовное дело в отношении безработного мужчины по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
ИСТОЧНИК KP.RU