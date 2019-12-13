В Туле соревнуются спортивные гимнасты из разных городов России

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-13T11:48:39+03:00

Победителей определят в каждом разряде по итогам 2 дней соревнований

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В Туле проходят Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике памяти Заслуженного работника физической культуры В.Е. Незоленова, Отличника физической культуры и спорта В.Г. Павелкина. Они стартовали 11 декабря и продлятся до 14 декабря.

Площадкой для состязаний стала спортивная школа олимпийского резерва «Спортивная гимнастика». В соревнованиях принимают участие спортсмены из Белгорода, Владимира, Воронежа, Ефремова, Зеленограда, Курска, Липецка, Нижнего Новгорода, Новомосковска, Орла, Щелково. Тульскую область представляют 57 конкурсантов.

Все участники имеют 3 взрослый разряд и выше. Победителей в многоборье определят по наивысшей сумме баллов в каждом разряде по итогам 2 дней соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU