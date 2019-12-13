Житель Тульской области похищал аккумуляторы из сельского школьного автобуса

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-13T10:37:04+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Молодой человек в Дубенском районе похищал аккумуляторы из сельского школьного автобуса.

Полицейские смогли выяснить личность и вероятное местонахождение злоумышленника. По предварительным данным, он совершал кражи, чтобы потом продать аккумуляторы.

23-летний безработный подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU