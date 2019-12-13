Житель Тульской области похищал аккумуляторы из сельского школьного автобуса
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Молодой человек в Дубенском районе похищал аккумуляторы из сельского школьного автобуса.
Полицейские смогли выяснить личность и вероятное местонахождение злоумышленника. По предварительным данным, он совершал кражи, чтобы потом продать аккумуляторы.
23-летний безработный подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU