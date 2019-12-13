В Туле на ул. Курковой могут установить ограждения вдоль проезжей части
Дмитрий Миляев провел прием граждан
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Жители улицы Курковой обратились с просьбой установить ограждения на придомовой территории вдоль проезжей части по улице Ствольной. Обращение туляков было озвучено на приеме у главы администрации Тулы Дмитрия Миляева.
По их словам, на газоне паркуются машины. Вопрос установки изгороди специалисты Зареченского терокруга рассмотрят после того как проведет проверку УАТН.
ИСТОЧНИК KP.RU