2019-12-13T10:16:13+03:00
Общество

В Туле на ул. Курковой могут установить ограждения вдоль проезжей части

Дмитрий Миляев провел прием граждан
Мария ВЛАСОВА
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Жители улицы Курковой обратились с просьбой установить ограждения на придомовой территории вдоль проезжей части по улице Ствольной. Обращение туляков было озвучено на приеме у главы администрации Тулы Дмитрия Миляева.

По их словам, на газоне паркуются машины. Вопрос установки изгороди специалисты Зареченского терокруга рассмотрят после того как проведет проверку УАТН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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