2019-12-13T09:41:08+03:00
Общество

Туляки просят возобновить работу микрорынка в поселке Косая Гора

Решение о целесообразности организация торговли примут после обследования территории
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Жительница поселка Косая Гора попросила возобновить работу поселкового микрорынка и навести там порядок. С такой просьбой она обратилась к главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву в рамках Общероссийского дня приема.

Конечное решение о целесообразности организация торговли в данном месте примут после того, как специалисты УАТН и главного управления по Привокзальному округу обследуют территорию и пообщаются с жителями и местными предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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