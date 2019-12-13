Туляки просят возобновить работу микрорынка в поселке Косая Гора
Решение о целесообразности организация торговли примут после обследования территории
Фото: Администрация Тулы
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Жительница поселка Косая Гора попросила возобновить работу поселкового микрорынка и навести там порядок. С такой просьбой она обратилась к главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву в рамках Общероссийского дня приема.
Конечное решение о целесообразности организация торговли в данном месте примут после того, как специалисты УАТН и главного управления по Привокзальному округу обследуют территорию и пообщаются с жителями и местными предпринимателями.
ИСТОЧНИК KP.RU