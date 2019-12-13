Туляки просят возобновить работу микрорынка в поселке Косая Гора

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-13T09:41:08+03:00

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Жительница поселка Косая Гора попросила возобновить работу поселкового микрорынка и навести там порядок. С такой просьбой она обратилась к главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву в рамках Общероссийского дня приема.

Конечное решение о целесообразности организация торговли в данном месте примут после того, как специалисты УАТН и главного управления по Привокзальному округу обследуют территорию и пообщаются с жителями и местными предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU