Двое туляков пытались подкупить сотрудника Росреестра

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-13T09:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, двое человек пытались дать взятку - 100 тысяч рублей - ведущему специалисту-эксперту отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.

Однако передать деньги не успели: в дело вмешались оперативники. Подозреваемых задержали.

СУ СК РФ по Тульской области по материалам УФСБ России по Тульской области возбудило уголовные дела по по статьям «получение взятки должностным лицом в значительном размере» и «посредничество во взяточничестве». На работе в квартирах подозреваемых провели обыски.

- Изъяты документы, денежные средства и банковские карты, проведены очные ставки. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовных дел продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU