В Тульской области отец и сын получили сроки за кражу металла в садоводческом товариществе
С похищенным они скрылись на мотороллере
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61-летний мужчина и его 37-летний сын признаны виновными в краже. Они похитили ванну и две металлические калитки с участков пенсионерок.
С похищенным преступники с территории садоводческого товарищества скрылись на мотороллере.
Прокуратурой города Щекино поддержано государственное обвинение по уголовному делу. 37-летний подсудимый отработает 400 часов. Его отец с учетом рецидива преступлений проведет 2 года в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU