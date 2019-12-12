В Тульской области отец и сын получили сроки за кражу металла в садоводческом товариществе

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-12T17:47:19+03:00

С похищенным они скрылись на мотороллере

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61-летний мужчина и его 37-летний сын признаны виновными в краже. Они похитили ванну и две металлические калитки с участков пенсионерок.

С похищенным преступники с территории садоводческого товарищества скрылись на мотороллере.

Прокуратурой города Щекино поддержано государственное обвинение по уголовному делу. 37-летний подсудимый отработает 400 часов. Его отец с учетом рецидива преступлений проведет 2 года в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU