В Туле на Косой Горе 21 декабря будет введено ограничение остановки транспорта
Ограничения пройдут с 04:00 до 18:00
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
21 декабря в связи с проведением церемонии торжественного открытия соревнований по лыжным гонкам в Туле на Косой Горе будет действовать ограничение остановки транспорта.
Так, с 04:00 до 18:00 вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, прилегающем к дому № 62 по ул. Максима Горького, п. Косая Гора..
Такие ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU