В Туле на Косой Горе 21 декабря будет введено ограничение остановки транспорта

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-12T17:36:52+03:00

Ограничения пройдут с 04:00 до 18:00

Изменить размер текста: A A

21 декабря в связи с проведением церемонии торжественного открытия соревнований по лыжным гонкам в Туле на Косой Горе будет действовать ограничение остановки транспорта.

Так, с 04:00 до 18:00 вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, прилегающем к дому № 62 по ул. Максима Горького, п. Косая Гора..

Такие ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU