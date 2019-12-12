Тулячка отправится в колонию на восемь лет за убийство нового знакомого
Мужчина повел себя аморально
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28-летняя жительница области признана виновной в убийстве. Как установлено в ходе судебного следствия, женщины выпивала с новым знакомым. Вскоре они поссорились из-за аморального поведения гостя.
Хозяйка квартиры ударила его ножом в область груди. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина признала свою вину и в содеянном раскаялась.
Суд признал ее виновной и назначил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU