2019-12-12T17:17:11+03:00
Общество

С нового года в Туле уберут торговые палатки с придомовых территорий

Изменения в Правила благоустройства вступают в силу с 1 января 2020 года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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С 1 января 2020 года в Правила благоустройства Тулы вступают поправки. В соответствии с ними, с нового года в областном центре будет запрещено размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Они должны находиться на неразграниченной территории.

В случае если предприниматель не уберет палатку самостоятельно, то управление по административно-техническому надзору будет в праве переместить ее в место ответственного хранения. По результатам инвентаризации на данный момент на территории МКД в Туле располагаются около 300 нестационарных торговых объектов.

- Информация о необходимости переместить торговый объект размещается на сайте администрации Тулы, а также на палатку наклеивается соответствующее извещение. И в течение пяти дней владелец должен палатку с придомовой территории убрать. В противном случае мы демонтируем ее сами. Чтобы вернуть торговый объект владельцу придется компенсировать средства, которые были затрачены на его перемещение, - пояснил начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

По всем вопросам, связанным с работой нестационарных торговых объектов после 1 января 2020 года, необходимо обратиться в управление экономического развития администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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