В тульской филармонии состоялось открытие XIV областных Рождественских чтений
В преддверии предстоящих праздников сегодня, 12 декабря, в Тульской областной филармонии состоялось открытие XIV областных Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В этом году их тематика посвящена сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге советского народа.
Также с сегодняшнего дня начала работу выставка «Солдаты Победы – воины Христовы», рассказывающая о священнослужителях, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
В работе пленарного заседания Рождественских чтений приняли участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим, студенты и школьники, священнослужители, представители общественности.
ИСТОЧНИК KP.RU