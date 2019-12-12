В тульской филармонии состоялось открытие XIV областных Рождественских чтений

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-12T16:59:12+03:00

В этом году темой чтений стала: «Великая Победа: наследие и наследники»

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В преддверии предстоящих праздников сегодня, 12 декабря, в Тульской областной филармонии состоялось открытие XIV областных Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В этом году их тематика посвящена сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге советского народа.

Также с сегодняшнего дня начала работу выставка «Солдаты Победы – воины Христовы», рассказывающая о священнослужителях, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В работе пленарного заседания Рождественских чтений приняли участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим, студенты и школьники, священнослужители, представители общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU