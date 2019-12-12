В Туле еще один участник банды наркоторговцев отправится под суд

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-12T16:52:20+03:00

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31-летнего участника организованной группы обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ, а также отмывании денег.

По версии следствия, мужчина делал тайники-закладки на территории Привокзального, Зареченского, Советского округов Тулы и Ленинского района.

Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ составил более 500 грамм.

С покупателями он общался через мессенджеры. Валюту, поступающую на электронный кошелек, участник ОПГ конвертировал в российский рубль. Таким образом, он отмыл более 3 млн рублей.

С мужчиной заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Он подробно рассказал правоохранителям обстоятельства преступлений, совершенных всеми участниками ОПГ и роли каждого из них. Также он указал на еще одного человека, не относящегося к расследуемому уголовному делу, который пытался сбывать наркотики

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении иных членов организованной группы расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU