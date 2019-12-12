МЧС Тульской области пополнилось новой спецтехникой

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-12T16:37:59+03:00

Некоторая из них уже заступила на круглосуточное дежурство

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На вооружение Главного управления МЧС России по Тульской области и Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» поступила новая техника.

В ходе рабочего визита в Тульский регион Министра МЧС России Евгения Зиничева руководителям федерального и регионального пожарно-спасательных ведомств было вручено шесть сертификатов на пожарные автомобили.

Две единицы техники, полученные от губернатора Алексея Дюмина, - пожарные автоцистерны на базе УРАЛ 5557 – уже заступили на круглосуточное дежурство в пожарно-спасательных частях областного подчинения в Советске и Алексине.

10 декабря 2019 года на баланс Главного управления МЧС России по Тульской области поступили еще 3 единицы техники, из которых 2 единицы - пожарные автоцистерны (КамАЗ-43265 на полноприводном шасси) и 1 единица - пожарный автомобиль АШ-7 на базе ГАЗ-2705. Данной техникой планируется оснастить службу пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях и 19-ый отряд федеральной противопожарной службы в городе Туле. Еще одна единица техники – АЛ-30 (автолестница) ожидается к поставке в конце текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU