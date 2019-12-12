2019-12-12T16:28:17+03:00
Общество

В Туле на нескольких перекрестах скорректируют расположение полусфер

12 декабря состоялся объезд улично-дорожной сети города
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле скорректируют расположение полусфер и ограничительных столбиков на тротуарах и подходах к пешеходным переходам. Это сделают для удобства работы спецтехники.

Коррективы внесут на нескольких перекрестах ул. Оборонной, на пересечении ул. Староникитская/Советская, пр. Ленина/Шевченко, пр. Ленина/Первомайская, Н.Руднева/Циолковского, Демидовская/Литейная, на радиусе ул. Кабакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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