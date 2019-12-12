В Туле на нескольких перекрестах скорректируют расположение полусфер
12 декабря состоялся объезд улично-дорожной сети города
Фото: Администрация Тулы
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В Туле скорректируют расположение полусфер и ограничительных столбиков на тротуарах и подходах к пешеходным переходам. Это сделают для удобства работы спецтехники.
Коррективы внесут на нескольких перекрестах ул. Оборонной, на пересечении ул. Староникитская/Советская, пр. Ленина/Шевченко, пр. Ленина/Первомайская, Н.Руднева/Циолковского, Демидовская/Литейная, на радиусе ул. Кабакова.
ИСТОЧНИК KP.RU