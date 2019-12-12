Губернатор Тульской области провел торжественную церемонию вручения наград

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-12T16:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 декабря, в Колонном зале Дома Дворянского собрания состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции РФ.

Губернатор Алексей Дюмин провел торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград. Глава региона поблагодарил всех, кто поддерживает важные инициативы и масштабные проекты по развитию области и участвует в судьбе Тульского края.

«Ваши активность и неравнодушие были и остаются гарантом нынешних и грядущих успехов. Вместе мы делаем жизнь в Тульской области лучше и можем уверенно смотреть в будущее», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Наград от губернатора удостоились работники оборонных предприятий, медицинской службы, волонтерского движения, механизатор, а также общественные деятели.

ИСТОЧНИК KP.RU