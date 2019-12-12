В Тульской области в результате ремонта машины мужчина был госпитализирован
Он получил несколько переломов и травмы головы
Фото: Архив "КП"
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Минувшей ночью в Алексине Тульской области с 32-летним мужчиной произошел несчастный случай. Как сообщают СМИ, местный житель ремонтировал тент на своем автомобиле. В ходе ремонтных работ он не удержался и упал с крыши машины.
Сразу же была вызвана скорая помощь, мужчину доставили в Алексинскую районную больницу.
По результатам медицинского обследования у пострадавшего было диагностировано несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU