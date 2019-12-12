Тулякам напоминают об опасном тумане на дорогах

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-12T14:27:27+03:00

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Тульская Госавтоинспекция напоминает тулякам и жителям области об опасности тумана на дорогах. Вчера региональные спасатели объявили метеопредупреждение из-за сильного тумана на дорогах.

Тульская Госавтоинспекция рекомендует соблюдать следующие правила:

- Важно следить за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути.

- Перед поездкой проверяйте исправность световых приборов. При движении используйте противотуманные фары.

- При обгоне и перестроении на трассе обязательно включайте указатели поворота – в условиях тумана это позволит избежать ДТП.

- Выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал.

- В тумане следует ехать только при ближнем свете фар, который в какой-то степени еще освещает дорогу. Еще лучше использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.

- В тумане часто возникает ситуация, когда фары не помогают и ничего не видно. Хороший и действенный способ, это включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень густой.

Водителю, а также пешеходам, стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU