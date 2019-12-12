Тульская областная больница осталась без света из-за коммунальной аварии
ЧП случилось днем 12 декабря
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Днем 12 декабря тульская областная клиническая больница на улице Яблочкова осталась без света. Все произошло из-за коммунальной аварии — рабочие повредили сторонней кабель питания во время работ.
От «Тульских городских электрических сетей» на месте работали несколько бригад. Из-за аварии отключился основной трансформатор. Были запущены вспомогательные силы, сейчас в больнице есть свет. Медучреждение работает в штатном режиме, об это сообщает Myslo.
ИСТОЧНИК KP.RU