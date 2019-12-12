Как тулякам выбрать красивую и безопасную елочную гирлянду

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-12T12:52:42+03:00

Специалисты рассказали о том, на что стоит обратить внимание при покупке

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В преддверии новогодних и рождественских праздников хочется порадовать себя и близких людей приятными сюрпризами: будь то сладости, украшения или другие подарки, например новогодняя гирлянда. Как правильно выбрать елочную гирлянду, чтобы праздник не сорвался, а наоборот принес всем удовольствие — рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

При покупке не стоит забывать, что елочные гирлянды подлежат обязательной сертификации, нужно обратить внимание на их маркировку. Перед покупкой узнайте всю необходимую информацию о продавце: наименовании юрилица, место его нахождения, ФИО ИП. В дальнейшем это поможет вам отстоять свои права в случае поломки украшения.

Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Необходимо проверить срок службы изделия, а также наличие инструкции по использованию.

Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных мм, а сам провод должен иметь гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки гирлянды расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. К гирлянде должны прилагаться запасные лампочки того же вида, что и установленные в нее.

Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине. А вот дома «с мороза» гирлянду сразу же включать в розетку не стоит – лучше немного подождать хотя бы полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU