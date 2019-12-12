2019-12-12T12:52:42+03:00
Звезды

Как тулякам выбрать красивую и безопасную елочную гирлянду

Специалисты рассказали о том, на что стоит обратить внимание при покупке
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В преддверии новогодних и рождественских праздников хочется порадовать себя и близких людей приятными сюрпризами: будь то сладости, украшения или другие подарки, например новогодняя гирлянда. Как правильно выбрать елочную гирлянду, чтобы праздник не сорвался, а наоборот принес всем удовольствие — рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

При покупке не стоит забывать, что елочные гирлянды подлежат обязательной сертификации, нужно обратить внимание на их маркировку. Перед покупкой узнайте всю необходимую информацию о продавце: наименовании юрилица, место его нахождения, ФИО ИП. В дальнейшем это поможет вам отстоять свои права в случае поломки украшения.

Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Необходимо проверить срок службы изделия, а также наличие инструкции по использованию.

Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных мм, а сам провод должен иметь гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки гирлянды расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. К гирлянде должны прилагаться запасные лампочки того же вида, что и установленные в нее.

Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине. А вот дома «с мороза» гирлянду сразу же включать в розетку не стоит – лучше немного подождать хотя бы полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульская областная больница осталась без света из-за коммунальной аварии
Неутешительная статистика: каждое шестое преступление в Тульской области совершают в нетрезвом виде
В тульском Заречье лихач на "ВАЗ-2107" протаранил две иномарки
Депутаты предлагают запретить тулякам курить в общественных местах
Где в Туле не будет света в четверг, 12 декабря
Няня обокрала тульскую семью на 25 тысяч рублей
Не уступил дорогу на равнозначной дороге: в Чекалине в ДТП постарадала женщина
Житель Тульской области украл из дачи кварцевые часы и мягкие игрушки
Главная елка Тулы откроется 27 декабря
Два тульских школьника попались на краже газировки и сладостей
12 декабря в Туле остались без света дома на ул. Металлистов и Л. Толстого
Погода в Туле 12 декабря: облачно с прояснениями и +1 градус
Город в Тульской области засветилися в вирусном рекламном ролике о борьбе с прыщами
В Тульской области не поделили дорогу "Газель" и "Шевроле"
В Тульской области полыхал дом: есть пострадавшие
В Туле открылась художественная выставка «Тридевятая реальность»
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря
Тульские полицейские смогут поклониться мощам святого праведного воина Федора Ушакова