Неутешительная статистика: каждое шестое преступление в Тульской области совершают в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-12T12:28:38+03:00

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В прокуратуре Тульской области проанализировали состояние преступности в регионе за январь-ноябрь 2019 года. За этот период зарегистрировали 12 028 преступлений, что на 850 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений: -3,6 %. При этом на 12,7 % снизилось число убийств. Около половины преступлений составляют преступления против собственности, отмечается их общее снижение.

Правоохранители выявили 985 уголовно наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, возросло число преступлений с использованием Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий, все выявили 1 546 случая.

Анализ преступности также показал, что треть преступлений (3 695) совершено лицами, ранее их совершавшими. Это 34,9 % от всех расследованных преступлений в отчетном периоде.

Согласно статистике, 20,1 % или каждое шестое преступление злоумышленники совершали в состоянии алкогольного опьянения. Количество таких преступлений уменьшилось на 8 %. Также на 20,1 % снизилась преступность среди несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU