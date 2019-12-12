В тульском Заречье лихач на "ВАЗ-2107" протаранил две иномарки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-12T12:08:39+03:00

По предварительной информации, автомобилист мог быть в нетрезвом виде.

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Вечером 11 декабря в Туле на Октябрьской произошло тройное ДТП. Авария случилась недалеко от заправки, там мужчина на «ВАЗе» вылетел на встречку и протаранил сразу два автомобиля: «Хендай» и «Опель». После этого отечественная легковушка вылетела на обочину. По предварительной информации, автомобилист мог быть в нетрезвом виде.

Транспортные средства, в том числе авто виновника ДТП, получили сильные повреждения. По предварительным данным, в аварии обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU