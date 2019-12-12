Депутаты предлагают запретить тулякам курить в общественных местах
12 декабря в Туле проходит заседание депутатов областной Думы 7-го созыва. Собравшимся предстоит рассмотреть более 20 вопросов. Одной из первых уже обсудили проблему курения в общественных местах. Был принят закон «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области».
Теперь под запрет может попасть курение в таких местах, как:
на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров от них,
в общественных местах: парках, скверах и на набережных, за исключением специальных мест для курения,
на парковках и в подземных гаражах, в подземных и надземных переходах,
на расстоянии менее 10 метров от входа в здания предприятий торговли и общепита,
на расстоянии менее 10 метров от внешней стены многоквартирного дома,
в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения.
Предполагается, что законопроект должен сократить спрос на табачные изделия и сформировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU