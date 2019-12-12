2019-12-12T11:31:48+03:00
Общество

Депутаты предлагают запретить тулякам курить в общественных местах

Законопроект должен сократить спрос на табачные изделия
Юлия КУЗНЕЦОВА
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12 декабря в Туле проходит заседание депутатов областной Думы 7-го созыва. Собравшимся предстоит рассмотреть более 20 вопросов. Одной из первых уже обсудили проблему курения в общественных местах. Был принят закон «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области».

Теперь под запрет может попасть курение в таких местах, как:

на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров от них,

в общественных местах: парках, скверах и на набережных, за исключением специальных мест для курения,

на парковках и в подземных гаражах, в подземных и надземных переходах,

на расстоянии менее 10 метров от входа в здания предприятий торговли и общепита,

на расстоянии менее 10 метров от внешней стены многоквартирного дома,

в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения.

Предполагается, что законопроект должен сократить спрос на табачные изделия и сформировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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