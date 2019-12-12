2019-12-12T11:08:01+03:00
Общество

Где в Туле не будет света в четверг, 12 декабря

Специалисты проведут плановые работы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В четверг, 12 декабря, некоторые туляки останутся без электричества. В течение нескольких часов мастера будут проводить плановые работы по ряду адресов, затем подачу электроэнергии возобновят.

В связи с этим, с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

ул. Макаренко, 19,15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3; ул. Баженова, 8; ул. Кирова, 190; Новомосковское ш., 56, 58, 54, 34, 50, 60, 50-б, 64, 32, 66; ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а; ул. Благовещенская, 8-а; Черниховский пер., 2-а; пр-зд Энергетиков, 8-а, 5, 8; ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.); ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.);

пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33; ул. П. Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н. Неман, 2-19; ул. Пионерская, 52-70 (чётн.), 37-61 (нечётн.), 70-а; ул. Староникитская, 73-а, 73-б;

Скуратово: п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 1-29, 10; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20;

п. Матвеевские дачи, 34, 39, 38, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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