Няня обокрала тульскую семью на 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-12T11:00:23+03:00

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В Туле полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось в одной из тульских семей.

Накануне в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали 25 тысяч рублей. Позже оказалось, что главная подозреваемая — это няня детей потерпевшей, которая имела возможность свободно взять деньги.

Няня воспользовалась тем, что дома никого нет и тайно забрала деньги. 39-летняя подозреваемая призналась в содеянном. В полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению деталей незаконной деятельности злоумышленницы.

ИСТОЧНИК KP.RU