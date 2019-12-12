2019-12-12T11:00:23+03:00
Происшествия

Няня обокрала тульскую семью на 25 тысяч рублей

Она воспользовалась отсутствием хозяев и забрала деньги
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось в одной из тульских семей.

Накануне в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали 25 тысяч рублей. Позже оказалось, что главная подозреваемая — это няня детей потерпевшей, которая имела возможность свободно взять деньги.

Няня воспользовалась тем, что дома никого нет и тайно забрала деньги. 39-летняя подозреваемая призналась в содеянном. В полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению деталей незаконной деятельности злоумышленницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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