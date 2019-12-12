Няня обокрала тульскую семью на 25 тысяч рублей
Она воспользовалась отсутствием хозяев и забрала деньги
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Туле полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось в одной из тульских семей.
Накануне в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали 25 тысяч рублей. Позже оказалось, что главная подозреваемая — это няня детей потерпевшей, которая имела возможность свободно взять деньги.
Няня воспользовалась тем, что дома никого нет и тайно забрала деньги. 39-летняя подозреваемая призналась в содеянном. В полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению деталей незаконной деятельности злоумышленницы.
ИСТОЧНИК KP.RU